Жена футболиста Павла Погребняка Мария пожаловалась на таксиста, который выгнал ее из машины и выкинул ее вещи на проезжую часть. Об этом она написала в Instagram. По словам Марии Погребняк, она ехала на встречу, однако таксист привез ее не туда, а потом начал на нее кричать.

Жена футболиста Павла Погребняка Мария пожаловалась на таксиста, который выгнал ее из машины и выкинул ее вещи. Об этом она написала в Instagram. По словам Марии Погребняк, она ехала на встречу, однако таксист привез ее не туда."Мало того, что он не доехал до ресторана, куда мне нужно было, еще он отказался объезжать здание и начал очень сильно на меня орать и выгонять меня из машины", – рассказала она.Затем водитель выбросил из салона ее вещи, так что ей пришлось собирать их на проезжей части.Супруга футболиста успела включить видеозапись на смартфоне, "чтобы доказать свою правоту"."Сказать, что я оскорблена и удивлена таким поведением – ничего не сказать. Я до сих пор в шоке", – написала Погребняк.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) 8 Янв 2020 в 9:45 PSTОна добавила, что ждет ответа и извинений от представителей сервиса "Яндекс.Такси", которым она воспользовалась. По ее мнению, агрессивный водитель должен быть уволен, поскольку его поведение "неправильное не только с профессиональной точки зрения, но и с человеческой".В комментариях подписчики Погребняк поделились своим опытом использования этого сервиса, а также поинтересовались, почему женщина не воспользовалась такси бизнес-класса.В начале ноября инцидент с водителем "Яндекс.Такси" произошел в Ростове-на-Дону. Там таксист подрался с пассажиром из-за 100 рублей. После этого сервис временно отстранил шофера от работы.