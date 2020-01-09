В Комсомольске-на-Амуре на судостроительном заводе произошла эвакуация. Это случилось после того, как на предприятие поступило сообщение о якобы заложенном там взрывном устройстве. По ..

В Комсомольске-на-Амуре на судостроительном заводе произошла эвакуация. Это случилось после того, как на предприятие поступило сообщение о якобы заложенном там взрывном устройстве.По данным , в общей сложности эвакуировали 3,5 тысячи человек. Сейчас на заводе работают оперативные группы и проверяют поступившие данные.