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<a href="https://33live.ru/novosti/09-01-2020-u-izvestnogo-artista-problemy-s-golovoj-posle-obnaruzheniya-strashnogo-neduga.html" target="_blank">У известного артиста проблемы с головой после обнаружения страшного недуга</a> - Канадский исполнитель Джастин Бибер обратился к поклонникам. Популярный певец объяснил, что его плохой внешний вид связан не с употреблением наркотиков, а с выявленной тяжелой болезнью.