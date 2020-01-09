Восемнадцатилетний житель Омска, подозреваемый в жестоком убийстве матери своей 15-летней возлюбленной, заявил на допросе, что женщина первой схватилась за нож, застукав молодых в одной постели. СКР обнародовал запись следственного эксперимента.

Восемнадцатилетний житель Омска, подозреваемый в жестоком убийстве матери своей 15-летней возлюбленной, заявил на допросе, что женщина первой схватилась за нож, застукав молодых в одной постели. СКР обнародовал запись следственного эксперимента.Семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря минувшего года, когда 43-летняя женщина раньше времени вернулась домой с работы. Ее несовершеннолетняя дочь к тому моменту спала, рядом с ней под одним одеялом находился ее бойфренд."Проснулся я оттого, что меня за уши тянут и скидывают на пол, а потом тянут в коридор", — поведал молодой человек.По версии следователей, женщина грозила омскому Ромео тюрьмой за совращение несовершеннолетней, что и побудило его взяться за нож. Однако с его слов картина выглядит иначе."Я лежал на полу, она начала на меня орать, размахивать руками. Пытался приподняться под градом ударов и дал ей в лицо. Потом она возмутилась, ахнула, а когда вернулась с кухни, у нее в руках был нож. Я схватился за кисть, пытался сделать так, чтобы нож у нее выпал, но он так и не выпал", — припомнил события той ночи молодой человек.О произошедшем далее остается только догадываться, поскольку запись обрывается. Следователи склонны считать, что возлюбленный нанес несколько ударов ножом в область головы, а затем к нему присоединилась дочь погибшей — она орудовала еще одним ножом и молотком. Эксперты насчитали на теле погибшей — 43-летняя женщина скончалась на операционном столе — свыше 30 ножевых ранений.Подозреваемых в убийстве молодых людей взяли под стражу.