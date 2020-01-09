Иранский МИД просит Брюссель объяснить Трампу, что пора остановиться. Эту же цель преследовал символический удар Тегерана по американской базе Айн-аль-Асад. Это ее американцы захватили еще в 2003 году, причем силами австралийского спецназа. За последние годы она стала своеобразным хостелом НАТО: там размещали своих солдат британцы, датчане, канадцы.

Иранский МИД просит Брюссель объяснить Трампу, что пора остановиться. Эту же цель преследовал символический удар Тегерана по американской базе "Айн-аль-Асад". Это ее американцы захватили еще в 2003 году, причем силами австралийского спецназа. За последние годы она стала своеобразным "хостелом НАТО": там размещали своих солдат британцы, датчане, канадцы. А минувшей ночью под ударом ракет едва не погибли норвежские военнослужащие. Пентагон планировал масштабную реконструкцию базы, чтобы перебросить туда стратегические бомбардировщики B-52.Иран ударил по американским базам в Ираке около двух часов ночи. 3 января американцы убили иранского генерала в Багдаде в это же время. Операцию военные Исламской Республики назвали "Мученик Сулеймани", не могут на востоке без символизма.Аэрокосмические войска Корпуса Стражей Исламской революции использовали баллистические ракеты малой дальности Qiam-2 и Fateh-10, всего 15 ракет, 11 из которых достигли цели. Ранее эти ракеты иранцы применяли для ударов по объектам террористов "Исламского государства" (ИГИЛ, запрещена в России).Атаке подверглись две американские базы: "Айн-аль-Асад" на западе Ирака и в Эрбиле, в иракском Курдистане. Есть и любительское видео, есть и свидетельство очевидцев. Вот, как описывает момент атаки житель иракского Эрбиля."Было две ракеты выпущено. Первая упала рядом с аэропортом Эрбиля, поскольку американская база находится на территории этого аэропорта. И вторая ракета упала в поселке Бардараша. Это примерно 60 километрах от аэропорта Эрбиля. Никто не пострадал по официальным заявлениям министерства внутренних дел Иракского Курдистана", — рассказал очевидец.Первое, что было ясно после атаки, ракеты преодолели системы ПВО, которые прикрывали базы США. А то, что такие средства были, можно увидеть на спутниковых снимках, они есть в открытом доступе. Верховный лидер Ирана аятолла Хоменеи 8 января днем, в годовщину начала Исламской революции в Республике, говорил о пощечине американцам. И тут в Тегеране не смогли без двойного смысла.По данным официальных иранских источников, в результате удара 80 американских военнослужащих погибли, около 200 пострадали. В Вашингтоне заявляют, что пострадавших нет. И этому даже никто не удивляется. Ирану было важно сохранить лицо, отсюда и сообщение об убитых американцах для внутреннего потребителя. На самом деле, судя по всему, удар — это маркер-предупреждение, мол, мы так можем.При этом Иран уведомил Багдад о ракетной атаке, а иракцы уже предупредили американцев, те успели подготовится. Исламская Республика показала наглядно, эскалации в Тегеране не хотят, но в век соцсетей пиар никто не отменял.При этом разрушения инфраструктуры по крайней мере одной базы, "Айн-аль-Асад", судя по всему, есть. Во-первых, Пентагон до сих пор не опубликовал видео последствий удара, во-вторых, появились спутниковые снимки, на которых видно, что там есть уничтоженная авиационная техника."Иран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, ударив по базе, с которой совершалось трусливое вооруженное нападение против наших граждан и высокопоставленных должностных лиц. Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищать себя перед лицом любой агрессии", — заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф.Иранцы дают понять, если Трамп остановится, то эскалация закончится. При этом в публичном поле продолжается подъем антиамериканских настроений.