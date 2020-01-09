В Москве скончался бывший игрок сборной СССР по регби Виктор Корочкин. О причине смерти 54-летнего спортивного функционера не сообщается.

В Москве скончался бывший игрок сборной СССР по регби Виктор Корочкин. О причине смерти 54-летнего спортивного функционера не сообщается.В бытность игроком Виктор Корочкин выступал за московскую "Славу" и ВВА из Монино, входил в сборную СССР. Становился чемпионом страны. После завершения карьеры Корочкин работал тренером, судьей и спортивным функционером.В последнее время Виктор Викторович занимал пост начальника юношеской сборной. Также он осуществлял координацию с тренерским штабом первой сборной страны.