Казанский баскетбольный клуб УНИКС добился победы в стартовом матче Топ-16 Еврокубка, на выезде обыграв литовский Ритас. Встреча проходила в Вильнюсе и завершилась со счетом 91:86 в пользу баскетболистов из России.

Казанский баскетбольный клуб УНИКС добился победы в стартовом матче Топ-16 Еврокубка, на выезде обыграв литовский "Ритас". Встреча проходила в Вильнюсе и завершилась со счетом 91:86 в пользу баскетболистов из России.Баскетболисты УНИКСа уступали соперникам на протяжении первой половины встречи – на большой перерыв команды ушли при счете 39:36 в пользу хозяев. Однако во втором игровом отрезке казанцы переломили ход встречи и вырвали волевую победу.Самым результативным игроком матча стал Эррик Макколум из УНИКСа, записавший на свой лицевой счет 20 очков. У проигравшего "Ритаса" 15 очков набрал Эймантас Бендзюс.В следующем матче УНИКС примет на своем паркете французский "Монако". Встреча состоится 14 января.