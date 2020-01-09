09.01.2020

2020-01-09 17:25:03

В 33 регионе заработал телефон срочной социальной помощи

По инициативе Благотворительного фонда "Близкие люди" во Владимирской области заработал операторский центр по приему звонков о СРОЧНОЙ социальной помощи. Человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, может бесплатно позвонить с городского телефона по короткому номеру 128, а с мобильного - по номеру 8-800-1008-128, и попросить о помощи. Телефон многоканальный.

- Звонков очень много. Я даже не могу сказать, что это какая-то отдельная категория: либо пожилые, либо одинокие. Все категории обращаются, каждый со своими проблемами. Мы нацелены на оказание срочной социальной помощи, и если что-то не в наших силах, мы будем подключать другие структуры: департамент соцхащиты, департамент здравоохранения, волонтёров. В Киржачском районе обратился мужчина, он потерял работу, у него нет средств к существованию. У нас есть волонтёры в Киржачском районе, которые приехали, привезли ему продуктовый набор, узнали, что и с вещами достаточно плохо. Сейчас этот вопрос решается. Вот такой самый близкий пример, который был буквально после праздников, - говорит помощник руководителя благотворительного фонда Елена Гаранина.