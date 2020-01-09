Всем пострадавшим была оказана медпомощь

7 января в Александрове, на улице Гагарина произошло ДТП, в котором пострадали 8 человек. К счастью, никто не погиб, все пострадавшие были госпитализированы или отправлены на амбулаторное лечение, сообщает УМВД России по Владимирской области.По предварительной информации, виновник ДТП за рулём «Хёндай Гетц» повернул направо и, перестраиваясь из правого ряда, врезался в «Хёндай Солярис» под управлением 31-летнего жителя Карабаново. В результате столкновения пострадали водитель и двое пассажиров «Гетца».Позднее в пресс-службе УМВД России по Владимирской области добавили, что водитель и четверо пассажиров второй машины, среди которых двое детей, были направлены на амбулаторное лечение после оказания медпомощи.