Более миллиарда животных стали жертвами лесных пожаров в Австралии. Об этом сообщила пресс-служба Университета Сиднея. По последним данным, крупные лесные пожары, бушующие в Австралии с ..

Более миллиарда животных стали жертвами лесных пожаров в Австралии. Об этом сообщила пресс-служба Университета Сиднея.По последним данным, крупные лесные пожары, бушующие в Австралии с октября, уничтожили 8,4 миллиона гектара леса и порядка двух тысяч жилых домов. Теперь пожары бушуют в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, пишет .