Злоумышленник проживал в хостеле и, воспользовавшись тем, что потерпевшая оставила кошелек без присмотра, совершил противоправное деяние...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, подозреваемого в краже кошелька с денежными средствами.В полицию обратилась 25-летняя женщина, приезжая из дальнего зарубежья. Она сообщила о том, что в одном из хостелов в центре Москвы у нее пропал портмоне с находящимися в нем денежными средствами.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Петровка задержали подозреваемого – 29-летнего жителя Подмосковья.Установлено, что злоумышленник проживал в данном хостеле и, воспользовавшись тем, что потерпевшая оставила кошелек без присмотра, совершил противоправное деяние.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60