В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственным отделом ОМВД России по Камешковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города Коврова. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).Предварительным следствием установлено, что в мае текущего года на 19 км автодороги М-7 «Волга» на территории Камешковского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Житель города Коврова, находясь за рулем автомобиля «Киа Рио», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Ивеко».В ходе досмотра автомобиля «Киа» сотрудники полиции в салоне обнаружили и изъяли сверток с белым порошкообразным веществом. Впоследствии проведенным исследованием было установлено, что в пакете находилось вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство «мефедрон» массой 0,24 грамма. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.Обвиняемый признался, что приобрел наркотик посредством сети Интернет для личного использования. Часть наркотического средства он употребил сразу, забрав из тайника, после чего в состоянии наркотического опьянения сел за руль транспортного средства.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.