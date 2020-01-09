09.01.2020

2020-01-09 16:30:03

В Коврове масштабно отметят 140 лет со дня рождения великого оружейника Василия Дегтярева

Он вторым в стране - после Иосифа Сталина – был удостоен звания «Герой Социалистического труда».

2 января в городе оружейников Коврове, отметили 140 лет со дня рождения выдающегося конструктора стрелкового оружия. Главные масштабные мероприятия, посвящённые 140-летию В.А. Дегтярёва, пройдут 14 января в ковровском ДК «Современник», сообщила пресс-служба администрации Коврова.

Василий Дегтярёв – генерал-майор инженерно-артиллерийской службы, доктор технических наук, лауреат четырёх Сталинских государственных премий.

Это именно он сконструировал 7,62-мм ручной пулемёт «ДП» (Дегтярёва пехотный), который был принят на вооружение Красной Армии еще в 1927 году. В 1944 году на вооружение принят модернизированный «ДПМ».

Дегтяревым сконструированы авиационные пулеметы «ДА» (1928г.) и «ДА-2» (1930г.), танковый «ДТ» (с участием другого знаменитого ковровского оружейника Г.С. Шпагина). А также пистолет-пулемет ППД (приняты на вооружение несколько модификаций, 1934–1940 гг.) и культовый 12,7-мм крупнокалиберный пулемет ДШК (1938г., также в соавторстве с Г.С. Шпагиным).

В срочном порядке и рекордно короткие сроки Дегтяревым было создано 4,5-мм противотанковое ружье ПТРД (1941г.), которое помогло отбросить немцев от Москвы.

Кроме того, заслугой прославленного оружейника стал 7,62-мм ручной пулемет РПД (1944г.), ротный пулемёт РП-46 (1946г.) и другие образцы автоматического стрелкового оружия.

Оружие в Коврове создают до сих пор, и даже дом гениального конструктора Василия Дегтярева сохранился. В нём, кстати, можно узнать и о вполне мирном наследии оружейника.

"У нас в городе растёт очень пушистая, красивая сирень. Горожане её называют махровой. Её вывел именно Василий Алексеевич".

В сам день рождения Василия Алексеевича в Коврове прошли памятные мероприятия. Работники завода им. В.А. Дегтярёва, студенты Ковровской государственной технологической академии, которая тоже носит имя великого оружейника, возложили цветы к памятнику Дегтярёва и его могиле.

Затем в мемориальном доме-музее В.А. Дегтярёва прошёл день открытых дверей. Посетители музея могли увидеть личные вещи конструктора, долгое время до этого хранившиеся в фондах музея, и уникальный альбом с фотографиями, запечатлевшими разные моменты из жизни В.А. Дегтярёва.

В завершение дня в доме-музее прошло традиционное чаепитие с потомками великого оружейника.