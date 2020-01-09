09.01.2020

2020-01-09 10:45:03

В Коврове стартует первый этап Кубка России по полиатлону

В программе соревнований предусмотрено троеборье с лыжной гонкой. К участию допускаются спортсмены от 18 лет и старше. Сильнейшим спортсменам России предстоит посоревноваться в меткой стрельбе, подтягиваниях и лыжной гонке на 10 километров. Финальный день первого этапа Кубка России пройдёт 12 января. А второй этап стартует уже в 20-х числах января в Рязанской области.