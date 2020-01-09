В Ленинградской области фермерские продукты тестируют на наличие антибиотиков. В первую очередь мясо, молоко и яйца - должны быть без запрещенных добавок. Вся процедура занимает не больше трех часов. Это позволяет новый цифровой анализатор, который определяет наличие препаратов в продукции животноводства.

В Ленинградской области фермерские продукты тестируют на наличие антибиотиков. В первую очередь мясо, молоко и яйца — должны быть без запрещенных добавок. Вся процедура занимает не больше трех часов. Это позволяет новый цифровой анализатор, который определяет наличие препаратов в продукции животноводства.Новый анализатор тестируют в Приозерском районе, передает ГТРК "Санкт-Петербург". В наступившем году районные ветеринары планируют исследовать 1,5 тысячи проб молока, мяса и яиц. Для фермеров процедура тестирования будет бесплатной, и не отразятся на стоимости продукции.Отметим, что наличие антибиотиков в фермерской продукции не всегда является последствием лечения животных. препараты выявляют у недобросовестных производителей комбикормов.