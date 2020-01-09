Жительница Москвы пытается восстановить права на свою квартиру. Она брала кредит под залог жилья и исправно погашала долг. Однако финансисты переуступили права на задолженность другим коммерсантам, и с погашением кредита возникла путаница. В конце концов квартира москвички ушла с молотка.

Жительница Москвы пытается восстановить права на свою квартиру. Она брала кредит под залог жилья и исправно погашала долг. Однако финансисты переуступили права на задолженность другим коммерсантам, и с погашением кредита возникла путаница. В конце концов квартира москвички ушла с молотка, и новые владельцы стали выживать женщину рейдерскими способами. Теперь она надеется на полицию и прокуратуру.Находясь у себя дома, Наталья Фролова фактически живет в чужой квартире. Такие метаморфозы с ее жилплощадью случились после того, как она взяла кредит в одной из финансовых организаций под залог квадратных метров. Платила исправно, но потом оказалось, что у компании закончилась лицензия на финансовую деятельность."Обратились в эту организацию, они по телефону нам продиктовали новые реквизиты, пообещав потом выслать официальные документы. Все, как прописано в договоре. Но этого не последовало, а мы продолжали платить по тем реквизитам, которые они продиктовали", — рассказывает Наталья Фролова.Еще через некоторое время лицензию компании восстановили, но деньги стали требовать уже из другой компании, к которой якобы перешли права от той, где Наталья их занимала. Оказалось, что предыдущие платежи не учитывались, и набежали серьезные проценты. Договориться с руководством организации не получалось.- В разговоре было сказано, что в принципе денежные средства, которые мы выплачиваем, их не интересуют. Было бы проще, если бы мы положили ключи от квартиры ей на стол.Наталья узнала, что ее долг и вовсе продан уже физическому лицу. А совсем недавно выяснилось, что и квартира уже Наталье не принадлежит.- С торгов была произведена продажа моего имущества. Опять-таки никаких документов по этому поводу, никаких извещений я не получала.Свои права на квартиру заявил представитель нового собственника квартиры. Но почему-то ведет он себя как обыкновенный рейдер. Например, заливает дверной глазок клеем, портит камеру наружного наблюдения, пытался выломать замок и угрожал не только Наталье, но и соседям.Уже позже выяснилось, что в Савеловском суде в отношении Натальи было рассмотрено несколько исков по взысканию средств. Все она проиграла. Но почему она даже не была уведомлена о продаже своей квартиры, это вопрос, на который отвечать, видимо, придется следователям. Наталья намерена добиваться возбуждения уголовного дела."В случае возбуждения уголовного дела и расследования ряд факторов, которые будут установлены, помогут нашей пострадавшей в будущем отменить какие-то судебные решения, чтобы вернуть квартиру", — считает адвокат Ильдар Фазлеев.Заявления в прокуратуру и полицию уже написаны. В ближайшее время Наталья будет оспаривать в суде решение о выселении.