В районе гаражей тело юноши обнаружил случайный прохожий

Утром 9 января в Муроме прохожий случайно обнаружил тело 22-летнего парня, пропавшего ещё 28 декабря, после новогоднего корпоратива. По предварительным данным, он умер от переохлаждения, сообщает СледКом Рф по Владимирской области.Родные объявили тревогу 5 января. Поисковый отряд «Лиза Алерт» искал парня повсюду, но никаких следов не находилось. В районе гаражей тело юноши обнаружил случайный прохожий. Предварительно, молодой человек перебрал с алкоголем, и, выйдя на улицу без верхней одежды, умер от переохлаждения.