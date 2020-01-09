В ближайшем времени автовладельцев ожидает новый штраф. Нововведение затронет всех водителей, которые захотят проехать по платной дороге и не оплатят услугу вовремя. Уже в 2020 году проект ..

В ближайшем времени автовладельцев ожидает новый штраф. Нововведение затронет всех водителей, которые захотят проехать по платной дороге и не оплатят услугу вовремя. Уже в 2020 году проект вступит в силу в северной части Центральной кольцевой автомобильной дороги,передаетНа этот раз правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому начнут штрафовать автомобилистов за "неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автодорогам". Владельцев легковых автомобилей оштрафуют на 2,5 тысячи рублей, а водителей автобусов и грузовиков – на 5,5 тысячи рублей.Как отмечается, постановление о штрафе будет выноситься Ространснадзором автоматически с помощью камер слежения. Новую электронную систему объясняют появлением свободного потока без шлагбаумов на дорогах (free-flow). Деньги со счета автомобилиста также будут списываться автоматически с помощью бесконтактных транспондеров,сообщаетУ водителя будет возможность избежать штрафа, если он сможет погасить заложенность перед владельцем платной автодороги в течение 60 дней.