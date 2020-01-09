В среду вечером, 8 января, в Иран вылетит украинский самолет с экспертами консультативных и поисковых групп. Об этом на своей странице в Facebook рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

В среду вечером, 8 января, в Иран вылетит украинский самолет с экспертами консультативных и поисковых групп. Об этом на своей странице в Facebook рассказал президент Украины Владимир Зеленский.В Тегеран прибудут представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, СБУ, СНБО, Министерства иностранных дел, "Международных авиалиний Украины". Они будут заниматься расследованием, идентификацией и репатриацией органов украинцев, которые погибли в авиакатастрофе.Владимир Зеленский отметил, что украинские власти проводят постоянные консультации с иностранными партнерами. Президент отметил, приоритетом Киева является установление истины и ответственности за случившуюся трагедию.Украинский самолет Boeing 737-800 разбился утром 8 января после вылета из аэропорта Тегерана, он направлялся в Киев. На борту воздушного судна находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа — все они погибли.