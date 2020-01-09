Испанский футбольный клуб Реал стал первым финалистом Суперкубка Испании. В полуфинальном поединке турнира сливочные одержали победу над Валенсией. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу мадридцев.

Испанский футбольный клуб "Реал" стал первым финалистом Суперкубка Испании. В полуфинальном поединке турнира "сливочные" одержали победу над "Валенсией". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу мадридцев.Полуфинальные и финальные матчи турнира были вынесены на нейтральную территорию и проходят в Саудовской Аравии на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити". И встреча "Летучих мышей" с "Королевским клубом" стала в этой серии первопроходцем.Подопечные Зинедина Зидана не оставили сопернику никаких шансов: поочередные голы Тони Крооса, Иско и Луки Модрича расставили все точки над "i". Единственный гол валенсийцев в исполнении Даниэля Парехо с пенальти произошел уже на 92 минуте матча.Участие в матче принял и российский полузащитник Денис Черышев – он вышел на поле со скамейки запасных на 70 минуте. Однако результативными действиями ему отличиться не удалось.Теперь "Реал" ждет своего соперника. Он будет определен девятого января в другом полуфинальном матче, в котором сыграют "Барселона" и мадридский "Атлетико".