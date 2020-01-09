С начала года в разных регионах России скончались несколько человек, катавшихся с горок на ватрушках (тюбингах). Это и дети, и взрослые люди. Эксперты напоминают правила безопасности, которые надо соблюдать, чтобы зимняя забава не закончилась в морге.

Следователи Нижегородской области проводят проверку после смерти 26-летней жительницы города Павлово. В первый день нового года в одном из оврагов у города она каталась на тюбинге (ватрушке), выпала из него и ударилась головой.Женщину госпитализировали, но врачи спасти ее не смогли. Место, где каталась погибшая, не оборудовано для спуска и катания на ватрушках, говорится в сообщении регионального управления СК РФ.С начала года это уже не первый случай, когда люди во время катания на ватрушках получали травмы, в том числе и смертельные.В Уфе пенсионер с 7-летней внучкой катались на тюбинге и врезались в дерево. Мужчина погиб, девочка госпитализирована с травмами различной степени тяжести.Всего же с начала 2020 года только в этом городе девять любителей катания с горок получили травмы, сообщает ГТРК "Башкортостан".В Омске 5 января 45-летняя женщина решила покататься на надувных санках по лыжероллерной трассе, врезалась в бетонный столб и получила серьезную черепно-мозговую травму.Ее доставили в больницу, но спасти не смогли: 6 января женщина скончалась.В Приморье 4 января маленькая девочка съехала на ватрушке с горы, врезалась в дерево и погибла на месте.В связи с тем, что подобных трагических случаев в разных регионах довольно много, следователи и спасатели призывают людей соблюдать правила катания на тюбингах, особенностью которых является их неуправляемость: при движении они вращаются и развивают очень высокую скорость.Отмечается, что обычно снежные горки возникают стихийно, их эксплуатацию никто не контролирует, поэтому необходимо соблюдать правила безопасности.Нельзя отпускать детей кататься одних, они должны быть в защитном шлеме.Спуск можно начинать только при отсутствии других людей в зоне катания. Также надо убедиться, что на пути нет препятствий (столбов, деревьев, камней, ям, бугров и т.п.), а внизу должно быть достаточно места для торможения.Трасса должна быть огорожена, чтобы не вылететь за ее пределы.Перед катанием надо проверить целостность ватрушки: дно, швы, ручки, внутреннюю камеру. Если есть повреждения, во время спуска возможен разрыв тюбинга.Опасно садиться на ватрушку нескольким людям сразу или связывать тюбинги между собой.Нельзя кататься на тюбинге в состоянии опьянения.Во время спуска необходимо крепко держаться за ручки тюбинга, кататься только сидя – не лежать в нем и тем более не вставать и не прыгать.Кроме того, во избежание травм при спуске нельзя тормозить ногами, руками и какими-либо предметами.