Несмотря на снегопад, уборка проходит в штатном режиме

С самого утра 9 декабря город Владимир убирается от выпавших во время снегопада осадков. На дороги города вышли 56 снегоуборочных машин и 68 рабочих, сообщает пресс-служба мэрии.Сотрудники ЦУГД обрабатывают тротуары и дорогу противологололёдными материалами, убирают проезжую часть, а также чистят от снега и наледи остановки, лестницы и проходы.Владимирцы могут направлять жалобы и предложения по телефонам «горячей линии» ЦУГД: 47-90-94 (с 6.30 до 21.30) и 8-960-721-49-49 (круглосуточно). По вопросам уборки придомовой территории – обращаться в управляющие компании или по телефону: 05.«Также напоминаем, что припаркованные вдоль обочин автомобили мешают работе спецтехники. МКУ «ЦУГД» убедительно просит автовладельцев не парковать свои машины с нарушением правил дорожного движения - в частности, в зоне действия знаков, запрещающих стоянку транспортных средств», - добавили в администрации города Владимира.