Срочник Рамиль Шамсутдинов, устроивший стрельбу в воинской части в Забайкалье, попросил прощения у семей убитых. Я жалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода - терпеть и дальше над собой издеваться я не мог, - написал он в своем письме.

Рядовой Рамиль Шамсутдинов попросил прощения у семей сослуживцев, которых он убил в воинской части в Забайкалье. Он сожалеет о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг.Шамсутдинов написал письмо, которое передал ТАСС его отец.По словам Шамсутдинова, он хотел связать свою жизнь с армией, но не ожидал таких условий службы. В своем письме он пишет, что попал в настоящий ад, но "бежать и жаловаться было некуда". И только сейчас он начал осознавать, сколько горя принес людям и сломал свою жизнь."У меня не было другого выхода — терпеть и дальше над собой издеваться я не мог. Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете", — написал он.25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части. В результате два офицера и шесть солдат погибли, еще двое были тяжело ранены.Адвокаты и отец Шамсутдинова настаивают на том, что причиной трагедии стала дедовщина. Было возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений. Обвинение предъявлено одному из военнослужащих, который выжил в результате стрельбы. Свою вину он признал.