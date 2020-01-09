В качестве награды победители номинаций получили денежные призы в размере 10,5 тысяч рублей
9 января департамент по физкультуре и спорту города Владимира наградил лучших спортсменов и тренеров. В качестве награды победители номинаций получили денежные призы в размере 10,5 тысяч рублей.
Напомним, по итогам уходящего года лучшей спортсменкой стала Анастасия Агафонова, занимающаяся спортивной гимнастикой. Второе место занял рукопашник – Мовсар Баймасханов. Третьим лучшим спортсменом Владимирской области стала Наталья Гемперле (спортивное ориентированое).
Полный список выглядит так:
1. Анастасия Агафонова (спортивная гимнастика);
2. Мовсар Баймасханов (рукопашный бой);
3. Наталья Гемперле (спортивное ориентирование);
4. Илья Кибартас (спортивная гимнастика);
5. Абуязид Манцигов (спортивная (греко-римская) борьба);
6. Кирилл Прокопьев (спортивная гимнастика);
7. Самир Рагимов (восточное боевое единоборство);
8. Антон Фолифоров (спортивное ориентирование);
9. Анастасия Хомячкова (самбо);
10. Ольга Шипилова-Виноградова (спортивное ориентирование).
Лучшими тренерами года стали:
1. Александр Кудрявый (тренер Антона Фолифорова, спортивное ориентирование);
2. Анна Куликова (тренер Анастасии Агафоновой, спортивная гимнастика);
3. Надир Магомедов (тренер Абуязида Манцигова, спортивная борьба);
4. Алексей Овчинников (тренер Мовсара Баймасханова, рукопашный бой);
5. Юрий Сенюков (тренер Анастасии Хомячковой, самбо).
Кроме того, комиссия определила Топ-5 юниоров и юниорок, а также Топ-5 спортсменов, показавших лучшие результаты среди юношей и девушек.
«Пятерка» лучших спортсменов среди юниоров и юниорок выглядит так:
1. Артур Бабаян (тяжелая атлетика);
2. Сергей Дорофеев (тяжелая атлетика);
3. Владислав Новокшонов (спортивная гимнастика);
4. Диана Пальчикова (восточное боевое единоборство);
5. Анастасия Суконкина (полиатлон).
В Топ-5 юношей и девушек вошли следующие ребята:
1. Дмитрий Виноградов (рукопашный бой);
2. Николай Маклаков (полиатлон);
3. Александра Максимова (спортивная гимнастика);
4. Анастасия Рузанова (спортивное ориентирование);
5. Степан Стародубцев (спортивная борьба (греко-римская борьба).