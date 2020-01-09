Были задержаны двое подозреваемых

Во Владимирской области УФСБ России совместно с УНК УМВД накрыли нарколабораторию, в которой двое местных жителей производили и распространяли наркотики, сообщает пресс-служба ведомств.Один из них – 34-летний мужчина занимался производством мефедрона в своей квартире. Из его «домашней нарколаборатории» полицейские изъяли более 400 грамм вещества.Позднее, в декабре 2019 был задержан и его 32-летний подельник, занимавшийся распространением товара. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, они во всём признались.