Алла Пугачева называет Анастасию Волочкову королевой инстаграма. И это справедливо – вряд ли чьи-то еще посты вызывают такую же бурную реакцию, собирают столько комментариев и лайков. Каждое фото балерины всегда подобно цунами. Народ сходит с ума – от восхищения или зависти.

Алла Пугачева называет Анастасию Волочкову "королевой инстаграма". И это справедливо – вряд ли чьи-то еще посты вызывают такую же бурную реакцию, собирают столько комментариев и "лайков". Каждое фото балерины всегда подобно цунами. Народ сходит с ума – от восхищения или зависти."Валяйте, говорите обо мне, мне это даже нравитсявполне!" – пела Алла Пугачеве в песне "Живи спокойно, страна!"Эти слова вполне могут стать девизом Анастасии Волочковой. Ведь она неперестает провоцировать и будоражить россиян.Сейчас Настя отдыхает в Таиланде. И каждый день делится сподписчиками красивыми снимками – у бассейна, в отеле, на пляже. Фирменныевертикальные и горизонтальные шпагаты, знаменитые мини-бикини, роскошныекупальники – фотографиями Волочковой, как горящим огнем или текущей водой, можно любоваться бесконечно.Как и ее холеным телом.На очередном снимке прелестница предстала сголой грудь. В сочетании с врезавшимися в упругие ягодицы трусами-ниточками этот ракурс кажется особенно эротичным. Как говорится, "у мертвого встанет".Волочковой удается не скатиться в пошлость, ее фотографии всегдаэстетичны, приятны для взора. Стоит напомнить, что ей 43 года. И дай бог, как говорится,всем иметь такую сексуальную фигуру, растяжку, гибкость.8 Янв 2020 в 8:51 PSTНо у появившегося на странице Насти в "Инстаграм"кадре есть один минус – она прикрыла шикарную обнаженную грудь руками, к пущемуогорчение поклонников. Одни справедливо считают, что прятать такую красоту –грех. Другие же пришли к выводу, что балерина ласкает свою грудь, тем самым будоража и заводя народ на тайском пляже. Ведь, судя по снимку, она стоит рядом с берегом.