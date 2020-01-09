За указанный период времени на территории Владимирской области зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

В период с 1 по 8 января 2020 года на территории Владимирской области зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 72 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 11 детей. Произошло 298 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 123 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Суздальский район. По предварительной информации, 1 января 2020 года в 14.00 на 5 км автодороги г.Суздаль – г.Гаврилов-Посад водитель автомобиля «Форд–Фокус» 1983 г.р. допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной «Хендэ–Элантра» под управлением водителя 1973 г.р. и автомашиной «Лада–Иксрей» под управлением водителя 1984 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Форд–Фокус» с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки, закрытый перелом бедра, госпитализирован; водитель автомобиля «Лада–Иксрей» от полученных телесных повреждений скончалась в БСП г. Владимира.Вязниковский район. По предварительной информации, 2 января 2020 года в 14.25 у дома 10 по ул. Мира мкр. Нововязники г. Вязники водитель автомобиля «Опель-Вектра» 1974 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог, при повороте направо, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Мазда-СХ5» 1978 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Опель-Вектра» с диагнозом: ЧМТ, ушиб волосистой части головы, направлен на амбулаторное лечение.Вязниковский район. По предварительной информации, 3 января 2020 года в 12.45 на 304 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля «Хендэ–Солярис» 1990 г.р. допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир автомобиля 1995 г.р. с диагнозом: СГМ, перелом надколенника, и водитель автомобиля с диагнозом: перелом левого плеча, ссадины и резаные раны лобной области, госпитализированы.Фрунзенский район. По предварительной информации, 4 января 2020 года в 14.40 у д.2 в на ул. Добросельская г. Владимира водитель автомобиля «ВАЗ-2114» 1996 г.р. допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении автомобилем «Форд-Фокус» под управлением водителя 1994 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «Форд-Фокус» 1995 г.р. с диагнозом: ушибы и ссадины, направлен на амбулаторное лечение.Гусь – Хрустальный район. По предварительной информации, 5 января 2020 года в 22.20 у д. 11 по ул. Лесная п. Уршельский водитель автомобиля «ВАЗ-21093» 1999 г.р. при прохождении левого поворота не справился с управлением, совершил съезд на правую обочину и наезд на препятствие (опору ЛЭП). В результате ДТП водитель с диагнозом: перелом нижней челюсти, ушиб подбородка, и пассажир 2002 г.р. с диагнозом: ЧМТ, ушиб лба, ушиб надбровной дуги справа, направлены на амбулаторное лечение.Суздальский район. По предварительной информации, 6 января 2020 года в 12.10 на 28 км автодороги М-7 «Волга» подъезд к г. Иваново водитель автомобиля «Рено-Логан» 1974 г.р. допустила съезд в кювет и опрокидывание. В результате ДТП пассажир 1941 г.р. с диагнозом: закрытый перелом 4 ребра слева со смещением, и пассажир 1963 г.р. с диагнозом: ушибленная рана левой надбровной области, направлены на амбулаторное лечение.Александровский район. По предварительной информации, 7 января 2020 года в 13.30 у д. 5 по ул. Гагарина г. Александрова водитель автомобиля «Хендэ-Гетц»1950 г.р. при перестроение с правого ряда в левый совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Хендэ-Солярис» под управлением водителя 1988 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендэ-Гетц» с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, рваная рана левой ушной раковины, пассажир автомобиля «Хендэ–Гетц» 1984 г.р. с диагнозом: ушиб шейного отдела позвоночника, пассажир автомобиля «Хендэ–Гетц» 1955 г.р. с диагнозом: закрытый перелом 8–го грудного позвонка, направлены на амбулаторное лечение; водитель автомобиля «Хендэ-Солярис» с диагнозом: СГМ, ЗЧМТ, и пассажир автомобиля «Хендэ-Солярис» 1990 г.р. с диагноз: ЗЧМТ, СГМ, скальпированная рана лобной части, перелом костей носа, ушиб мозга, госпитализированы; пассажир автомобиля «Хендэ–Солярис» 1959 г.р. с диагнозом: ушиб грудной клетки слева, пассажир а/м «Хендэ–Солярис» 2009 г.р. с диагнозом: закрытый перелом 5–й пястной кости левой кисти, и пассажир автомобиля «Хендэ–Солярис» 2011 г.р. с диагнозом: ушиб мягких тканей лица, направлены на амбулаторное лечение.Александровский район. По предварительной информации, 8 января 2020 года в 19.30 на 94 км автодороги Колокша – Кольчугино – Александров - Верхние Дворики водитель автомобиля «Шкода-Рапид» 1988 г.р. допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении автомобилем «ВАЗ-2114» под управлением водителя 2000 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Шкода-Рапид» с диагнозом: ушиб правой кисти, пассажир автомобиля «Шкода-Рапид» 1988 г.р. с диагнозом: перелом 3 и 4 пальца правой кисти, пассажир автомобиля «Шкода-Рапид» 2009 г.р. с диагнозом: ушиб грудной клетки, пассажир автомобиля «Шкода-Рапид» 2014 г.р. с диагнозом: ТТЖ, направлены на амбулаторное лечение; пассажир автомобиля «Шкода-Рапид» 2009 г.р. с диагнозом: СГМ, ТТЖ, водитель а/м «ВАЗ-2114» с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, перелом правой голени, госпитализированы; пассажир автомобиля ВАЗ-2114 1980 г.р. с диагнозом: перелом ребра слева, направлен на амбулаторное лечение.