В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело

В конце прошлого года в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя города Москва, который по приезду в Юрьев-Польский обнаружил кражу электроинструмента из своего сарая. Полицейские, выехавшие на место преступления, обнаружили следы взлома и повреждения замка.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении хищения. Им оказался 18-летний местный житель.Молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что использовал краденое в личных целях. Похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении ранее не судимого местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище).Санкции указанной статьи предусматривают наказание от штрафа до двухсот тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.