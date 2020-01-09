В российское законодательство могут внести поправки, предусматривающие наказание за пропаганду любых наркотических и психотропных средств именно в Интернете.

В российское законодательство могут внести поправки, предусматривающие наказание за пропаганду любых наркотических и психотропных средств именно в Интернете. Соответствующий законопроект в Госдуму внесло правительство, передает ТАСС.В частности, изменения коснутся статьи 6.13 Кодекса об административных правонарушениях. Авторы поправок предлагают ввести для граждан, занимающихся пропагандой наркотиков в Интернете, штраф в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц размер штрафа составит уже от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 1 миллиона до 1,5 миллионов рублей. Кроме того, деятельность юридического лица может быть приостановлена на 90 суток.