Премии удостаиваются те, кто по итогам уходящего года внес весомый вклад в развитие Коврова.

Старт новогодним праздникам в Коврове дает церемония «Человек года». В последних числах декабря в ДК «Современник» чествовали лучших представителей города Коврова.Церемония награждения победителей прошла в 21-й раз. В этот день чествовали тех, кто по итогам уходящего года внес весомый вклад в развитие Коврова. По традиции открыл мероприятие глава города Юрий Морозов: «Все мы будем гордиться этими людьми, потому что те люди, которые сейчас выйдут на сцену действительно являются примером в труде, в личной жизни».Заслуженные награды получили победители премии в 14 номинациях: «За достижения в области спорта», «Мастер своего дела», «За преданность профессии», «Образцовый руководитель», «За верность долгу» и другие.Людей года традиционно выбирают члены экспертного совета, процедура проходит максимально открыто.Награды в номинации «За верность долгу» удостоен заместитель начальника – начальник полиции МО МВД России «Ковровский» подполковник полиции Александр Кузин.Александр Кузин в органах внутренних дел с 2006 года. Основные направления его деятельности - это координация подразделений и служб по выполнению задач борьбы с преступностью и охране общественного порядка, обеспечение исполнительской дисциплины в подчиненных подразделениях, инспектирование их деятельности и организация комплексной практической помощи. С ноября 2018 года по май 2019 года он принимал активное участие в проведении комплекса мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона. В 2019 году под его непосредственным руководством на территории Коврова обеспечен общественный порядок и безопасность граждан при проведении массовых мероприятий с участием более двухсот тысяч граждан и гостей города. За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно был поощрен ведомственными наградами.На сцене в этот день выступали лучшие творческие коллективы Коврова.А фотопортреты победителей премии «Человек года-2019» будут размещены на доске Почёта главной городской площади – 200-летия Коврова.