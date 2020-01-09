2019-й унес много талантливых режиссеров, актеров, музыкантов. Каждая смерть оказывалась резонансной. Но больше всего, пожалуй, народ потряс скоропостижный уход Юлии Началовой. Кончину 38-летней певицы страна обсуждала весь год.

2019-й унес много талантливых режиссеров, актеров, музыкантов. Каждая смерть оказывалась резонансной. Но больше всего, пожалуй, народ потряс скоропостижный уход Юлии Началовой. Кончину 38-летней певицы страна обсуждала весь год.Кажется, ни о ком после смерти не говорили и не писали так много, как о Юлии Началовой. В минувшем году ушли из жизни Элина Быстрицкая, Владимир Этуш, Галина Волчек, Марк Захаров. Но даже кончина таких гигантов не сопровождалась подобной массовой истерией.А имя Юлии Началовой каждый день было в топе новостей. Журналисты обсуждали детали болезни, писали о том, как живет мать, отец и дочь покойной, опрашивали ее друзей, бесконечно брали комментарии у пресс-секретаря Анны Исаевой. Дошло до того, что певицу объявили чуть ли не святой – стали судачить о чудесах исцеления на ее могиле и о том, что заряженные там вода и крем якобы имеют чудодейственную силу. Поклонники организовали грандиозный флешмоб "Юля – Заслуженная!" с призывом присвоить артистке звание посмертно. Нашлись и тех, кто требовал назвать именем Началовой улицу или парк, установить ей памятник, освятить в ее честь храм и открыть мемориальный музей, сделать изучения творчества Началовой обязательной в школах...Все это напоминает суматоху после смерти литератора Михаила Берлиоза, красочно описанную Булгаковым в романе "Мастер и Маргарита": "Да, взметнулась волна горя при страшном известии... Кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее. Но какую телеграмму, спросим мы, и куда? И зачем ее посылать?.. И на что нужна какая бы то ни было телеграмма тому, чей расплющенный затылок сдавлен сейчас в резиновых руках прозектор?.. Погиб он, и не нужна ему никакая телеграмма. Все кончено, не будем больше загружать телеграф".Шумиха же вокруг имени Началовой, как говорят, могла принести ее родным ощутимую выгоду. Ведь в разы выросло число скачиваний песен певицы. Было снято несколько документальных фильмов и ток-шоу. Первый канал приобрел права на создание сериала о ее жизни (планируется к эфиру 29 января). Издательства борются за право публикаций воспоминаний родственников Юли и готовы предложить серьезный гонорар. А коллекционеры мечтают любой ценой получить что-то из нарядов или украшений артистки.Таким образом, после смерти стала, очевидно, зарабатывать больше, чем при жизни – и по числу упоминаний в СМИ, и по гонорарам (речь может идти о миллионах рублей!). И может составить конкуренцию многим пока еще здравствующим звездам.Напомним, что на западе рейтинг самых богатых мертвых знаменитостей публикуется регулярно. Больше всех после смерти там "зарабатывают" Майкл Джексон, Элвис Пресли, Принс и Боб Марли. Их доходы исчисляются десятками миллионов долларов в год.