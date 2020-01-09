Истинной причиной катастрофы украинского Боинга под Тегераном может быть и не возгорание двигателя, считает заслуженный пилот России Юрий Сытник. Современные самолеты могут завершить полет на одном двигателе, в то время как все системы пожаротушения будут заняты тушением пожара на другом.

Истинной причиной катастрофы украинского "Боинга" под Тегераном может быть и не возгорание двигателя, считает заслуженный пилот России Юрий Сытник. Современные самолеты могут завершить полет на одном двигателе, в то время как все системы пожаротушения будут заняты тушением пожара на другом."Если произошло возгорание одного из двигателей, то самолет может завершить полет на одном из двигателей. На высоте 2400 метров он может развернуться и совершить посадку в аэропорту вылета или же долететь на одном двигателе до ближайшего аэродрома и произвести там посадку", — заявил Сытник в интервью "России 24"."Современные самолеты проектируются так, что при отказе или возгорании одного двигателя ничего страшного не происходит. Перекрывается топливо в этот двигатель, отключается система электроснабжения, отключается воздух от этого двигателя, и такой пожар, как правило, тушится, потому что системы пожаротушения – там их три, а на некоторых самолетах четыре – все направлены на тушение этого пожара", — рассказал эксперт.Однако, добавил он, бывает, что пожар потушить не удается, тогда отваливается крыло или закрылок, самолет переворачивается в воздухе и разрушается."Летчики все тренируются на отказ двигателя, на пожар двигателя. Если экипаж опытный, то они должны были выполнить эти процедуры: отключить топливо на горящий двигатель, отключить систему электроснабжения, отключить подачу воздуха или отбор воздуха. А дальше выполнять петлю и садиться на аэродроме вылета. Почему они этого не сделали? Значит, были какие-то причины, которые мешали экипажу выполнить эти процедуры", — подчеркнул Сытник.Он указал, что на кадрах с места катастрофы видны мелкие детали, разбросанные на большом расстоянии. "Это говорит о том, что самолет разрушался в воздухе. При падении самолет обычно компактно ложится – 150-200-300 метров разброс, далеко разнести может только отдельные части. Здесь же на фотографиях мы видим мелкие элементы, которые разбросаны на большой площади и догорают", — пояснил пилот.Он подчеркнул, что сейчас строить предположения рано – экспертам предстоит внимательно изучить расшифровку черных ящиков. "Будет понятно – были ли один двигатель в отказе и пожаре, как работал второй двигатель, как работал экипаж, какие были манипуляции в кабине, какие были переговоры, возгласы", — рассказал эксперт.Сытник также отметил, что в данных, поступающих о катастрофе, есть нестыковки: "Говорят, что 2 минуты – и катастрофа, а за 2 минуты даже с вертикалью 10 метров в секунду – это 1200 метров. Значит, не 2 минуты, а находился в воздухе больше"."Боинг-737" пилот назвал хорошим и безопасным самолетом. "Двигатели могут разные быть – может Pratt & Whitney, может Rolls-Royce. Эти самолеты комплектуются тремя-четырьмя производителями двигателей. Говорить, что самолет ненадежный или двигатель ненадежный – не следует", — подчеркнул он.В комиссии, которая будет заниматься расследованием катастрофы, обязательно будут представители заводов-изготовителей как двигателя, так и самолета. "Скрыть истинную причину катастрофы (будь это ракетный удар или другая причина) будет невозможно, потому что производители самолета будут защищать самолет, производители двигателей будут защищать двигатели, представители авиакомпании будут защищать экипаж. Поэтому 85-90% мы будем знать истинную причину катастрофы", — сообщил Сытник.Самолет "Международных авиалиний Украины" разбился утром 8 января под Тегераном. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Большинство пассажиров – граждане Ирана и Канады. Выживших в катастрофе нет.