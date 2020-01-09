Когда в США наступило утро 8 января, президент США выступил с заявлением. Оно было сделано после атак Ирана на военные базы США в Ираке. Дональд Трамп сказал, что в результате этих атак никто не пострадал и не был убит, ущерб был нанесен минимальный. По его мнению, после этого Иран отступил.

Когда в США наступило утро 8 января, президент США выступил с заявлением. Оно было сделано после атак Ирана на военные базы США в Ираке.Во время выступления, которое транслировал ряд телеканалов, в том числе RT, Дональд Трамп сказал, что в результате этих атак никто не пострадал и не был убит, ущерб был нанесен минимальный.Кроме того, сказал президент США, были предприняты необходимые меры — сработала система раннего предупреждения."Похоже, Иран отступил, и это хорошо для всего мира", — сказал американский лидер.Трамп также заявил: пока он президент, "Ирану не будет позволено иметь ядерное оружие".Ракетные удары по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент США, Иран произвел после убийства командующего силами спецопераций Исламской Республики Касема Сулеймани.Иранская пресса утверждала, что погибли 80 человек, президент США ранее заявил, что "все в порядке".В своем заявлении 8 января Трамп вновь вернулся к убийству Сулеймани, сказав, что Штаты "послали четкий сигнал руководству Ирана"."Наши Вооруженные силы готовы ко всему. Иран это, видимо, понимает. И это — хороший знак", — сказал президент США.Он также заявил, что руки Сулеймани "были в крови", и "нейтрализовать его надо было давно"."Но вместо того, чтобы нас благодарить, они кричат: "Смерть американцам", — посетовал Трамп и пообещал Тегерану новые санкции.Он призвал Германию, Францию, Великобританию, а также Россию и Китай действовать сообща и достичь соглашения, которое бы привело "к процветанию Ирана"."Но этого не случится, пока в этой стране присутствуют военные настроения", — заявил президент США, по словам которого "Иран поддерживает террористов и подпитывает их деньгами".