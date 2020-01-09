Принадлежащий ЦСКА полузащитник Тимур Жамалетдинов отправится на первый сбор в составе Урала. По итогам просмотра решится дальнейшая судьба 22-летнего футболиста.

Принадлежащий ЦСКА полузащитник Тимур Жамалетдинов отправится на первый сбор в составе "Урала". По итогам просмотра решится дальнейшая судьба 22-летнего футболиста.Жамалетдинов провел год в аренде у польского "Леха", но не смог там заиграть. Тимур вернулся в ЦСКА, который готов с ним расстаться. Существует вероятность продолжения карьеры в "Урале", однако решение будет принято после первого сбора.Тимур Жамалетдинов – воспитанник "Локомотива", но в 17 лет он перешел в ЦСКА. В основном составе армейцев он провел 30 матчей и забил 4 мяча. Тимур входил в состав юношеской и молодежной сборных России.