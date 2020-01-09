Не справившись с управлением своего автомобиля «Киа Рио» он выехал на «встречку» и врезался в машину «Ивеко»

В Камешковском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Коврова, попавшего в аварию под воздействием наркотиков, сообщает УМВД России по Владимирской области.По предварительным данным, в мае 2019 на территории Камешковского района мужчина попал в аварию. Не справившись с управлением своего автомобиля «Киа Рио» он выехал на «встречку» и врезался в машину «Ивеко».В ходе досмотра полицейские изъяли из машины виновника ДТП свёрток с порошком. Экспертиза постановила, что в свёртке находится наркотическое вещество «мефедрон» массой 0,24 грамма. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он признался, что порошок купил через Интернет для личного потребления, и, употребив его, поехал за рулём.