В Мурманской области на праздновании Нового года местный житель убил собственную мать. По данным , родственники совместно распивали спиртное по месту жительства, в результате чего между ..

В Мурманской области на праздновании Нового года местный житель убил собственную мать. По данным , родственники совместно распивали спиртное по месту жительства, в результате чего между ними произошел конфликт.Мужчина стал избивать мать и нанес ей несколько ударов по голове. Пострадавшая скончалась на месте. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.