Съемки нового сезона сериала Сваты продолжаются. Стало
известно, какие актеры примут участие в продолжении полюбившегося многим украинско-российского
проекта.
Съемки нового сезона сериала "Сваты" продолжаются. Стало
известно, какие актеры примут участие в продолжении полюбившегося многим украинско-российского
проекта.
В седьмом сезоне ситкома появится детский персонаж. Точнее в
новых сериях покажут героиню Валентину Будько в школьном возрасте.
Роль маленькой Вали досталась юной Марии Тарасовой –
восходящей звезде украинского кинематографа. Актриса, которой всего 12 лет, уже
успела сыграть почти в тридцати фильмах, многие из них выходили на федеральных
каналах России и Украины. Об этом сообщает со ссылкой на сайт
"Кино-Театр.ру".
Напомним, ранее стало известно, что в седьмом сезоне сериала
"Сваты" покажут молодого Ивана Будько. Его сыграет сын Федора Добронравова –
Виктор. Роль Валентины в девичестве досталась актрисе Дарье Рыбак. О том, покажут ли персонажа Ивана Будько в школьном
возрасте, пока неизвестно.
20 Ноя 2019 в 2:38 PST
Также сценаристы ситкома ввели нового персонажа, которого
ранее не было в проекте. Им станет "Палыч" – директор сельского
клуба. По задумке создателей , герой появится на
свадьбе Жени Ковалевой и американца Джека. Роль "Палыча" исполнит звезда
сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Ивановы-Ивановы" актер
Михаил Трухин.
Добавим, съемки седьмого сезона начнутся в январе-феврале 2020 года. Планируется отснять несколько зимних сцен
и сделать паузу. Процесс создания возобновится летом.