Съемки нового сезона сериала Сваты продолжаются. Стало известно, какие актеры примут участие в продолжении полюбившегося многим украинско-российского проекта.

Съемки нового сезона сериала "Сваты" продолжаются. Сталоизвестно, какие актеры примут участие в продолжении полюбившегося многим украинско-российскогопроекта.В седьмом сезоне ситкома появится детский персонаж. Точнее вновых сериях покажут героиню Валентину Будько в школьном возрасте.Роль маленькой Вали досталась юной Марии Тарасовой –восходящей звезде украинского кинематографа. Актриса, которой всего 12 лет, ужеуспела сыграть почти в тридцати фильмах, многие из них выходили на федеральныхканалах России и Украины. Об этом сообщает со ссылкой на сайт"Кино-Театр.ру".Напомним, ранее стало известно, что в седьмом сезоне сериала"Сваты" покажут молодого Ивана Будько. Его сыграет сын Федора Добронравова –Виктор. Роль Валентины в девичестве досталась актрисе Дарье Рыбак. О том, покажут ли персонажа Ивана Будько в школьномвозрасте, пока неизвестно.20 Ноя 2019 в 2:38 PSTТакже сценаристы ситкома ввели нового персонажа, которогоранее не было в проекте. Им станет "Палыч" – директор сельскогоклуба. По задумке создателей , герой появится насвадьбе Жени Ковалевой и американца Джека. Роль "Палыча" исполнит звездасериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Ивановы-Ивановы" актерМихаил Трухин.Добавим, съемки седьмого сезона начнутся в январе-феврале 2020 года. Планируется отснять несколько зимних сцени сделать паузу. Процесс создания возобновится летом.