Документ опубликован на портале правовой информации.

Президент Владимир Путин подписал закон, благодаря которому Фонд защиты прав граждан -участников долевого строительства сможет самостоятельно достраивать проблемные дома и выделять в них квартиры для очередников. Документопубликованна портале правовой информации.Согласно закону, при получении прав застройщика на земельный участок с долгостроем Фонд может решить заканчивать стройку самостоятельно или вместе с властями регионов реализовывать программы по достройке домов с последующей передачей части квартир для их предоставления так называемым очередникам. Это сироты, многодетные семьи, инвалиды и другие категории граждан, представители которых нуждаются в жилье и зачастую вынуждены многие годы стоять в очереди.Часть помещений также может быть передана гражданам, переселяемым из аварийного жилья. Также предусматривается стимулирование регионов к более активной работе по решению вопросов с обманутыми дольщиками. Например, вводится механизм возврата в бюджет региона средств, которые предоставляются Фонду дольщиков в качестве имущественного взноса для софинансирования завершения долгостроев.(Фото:Pixabay)