Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

В селеБулатниковоМуромского района 9 января загорелся частный дом. Сообщение об этом поступило в4:57, сообщает пресс-службаМЧС по Владимирской областиНа место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Из-за позднего сообщения на момент прибытия пожарных подразделений дом и хозяйственная постройка горели по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 40 кв. м. К сожалению на пожаре погиб 66-летний мужчина. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 12 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.(Фото:пресс-служба МЧС по Владимирской области)