В ходе своей предвыборной кампании для президентской гонки новый американский лидер не раз говорил о том, что намерен занять жесткую позицию в отношениях с Россией. В отличие от своего предшественника – Дональда Трампа, он намерен сконцентрироваться на внешней политике и вернуть Вашингтону титул мирового жандарма.

В ходе своей предвыборной кампании для президентской гонки новый американский лидер не раз говорил о том, что намерен занять жесткую позицию в отношениях с Россией. В отличие от своего предшественника – Дональда Трампа, он намерен сконцентрироваться на внешней политике и вернуть Вашингтону титул мирового "жандарма".Многие эксперты уверены, что ждать прорыва в отношениях между Кремлём и Белым домом не стоит. Специалисты считают, что новый президент США Джо Байден, в лучшем случае, – оставит их на прежнем уровне, а в худшем – усугубит ситуацию. Так, политолог Александр Асафов прогнозирует, что Байден попытается вернуть контроль над пытающимися выйти из-под влияния Вашингтона странами Европы, а также вытеснить Россию с европейского рынка энергоносителей.Российский сенатор Алексей Пушков и вовсе считает, что представитель Демократической партии США может развязать новую холодную войну. Но на сей раз у России будет мощный союзник – Китай. Однако если Поднебесную в Соединённых Штатах считают конкурентом, то Россию – врагом. Но обе страны, по мнению парламентария, так или иначе являются экономическими и политическими противниками Вашингтона.Пушков считает, что рассорить Пекин и Москву у США не получится, поэтому они попытаются собрать под своим началом ещё одну коалицию "демократических" государств для борьбы с "авторитарными" режимами. Она будет действовать, в основном – против Поднебесной, поскольку для соперничества с Москвой уже есть НАТО. Сенатор полагает, что в новое объединение Вашингтон попытается включить некоторые страны, расположенные в Восточной Европе, Южном Кавказе и Средней Азии.