У продавца отсутствовали необходимые для реализации пиротехнических изделий документы – товарные накладные, сертификаты...

Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве выявлен факт незаконной реализации пиротехнической продукции.На момент проверки у продавца отсутствовали необходимые для реализации пиротехнических изделий документы – товарные накладные, сертификаты. Мужчина продавал различные петарды, салюты, хлопушки и другие предметы, которые находились в грузовике автомобиля, припаркованного на улице Богданова, что не соответствует установленным правилам хранения пиротехнической продукции.Полицейские изъяли свыше 350 единиц различной пиротехнической продукции.По результатам проверки будет принято решение о составлении материала об административном правонарушении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93