10-летний Илья Сорокин попросил у Дедушки Мороза новую «ватрушку» для катания с горки.

Активисты ОНФ во Владимирской области вместе с представителями администрации региона перед Новым Годом воплотили в жизнь мечты детей с различными заболеваниями. Общественники исполнили 5 заветных желаний ребят.Дедушка Мороз и Снегурочка накануне наступающего Нового года получили письма от детей, которые являются подопечными фонда «Дети-Ангелы» — с особенностями развития здоровья. В них ребята рассказали о своих сокровенных желаниях. Волонтеры ОНФ и акции взаимопомощи #МыВместе совместно с представителями администрации области поспешили исполнить самые интересные мечты.Так, 10-летний Илья Сорокин попросил у Дедушки Мороза новую «ватрушку» для катания с горки. Зима его любимое время года. Старая «ватрушка» разорвалась, а смириться с мыслью о том, что ближайшей зимой любимое хобби под угрозой, он не мог. Доброму волшебнику, если тот выполнит желание, Илья пообещал быть послушным мальчиком весь 2021 год.«Наверное, самый любимый праздник всех детишек – Новый год. Это те мгновение, ассоциации, с которыми связаны мечты и вера в чудеса. Сегодня для ребятишек настал тот момент, когда Дедушка Мороз пришел к ним в гости и исполнил детскую мечту, тем более в такой тяжелый год. Акция по исполнению желаний детишек будет продолжена и в следующем году», - рассказала глава Исполкома ОНФ во Владимирской области Виктория Дерипаско.«Это большая моральная помощь для каждого родителя, который столкнулся с этим и это шаг вперед, чтобы рассказать обществу об особенных детках – сократить эту дистанцию, чтобы не боялись, и принимали как обычных детишек», - говорит Юлия Сорокина, мама Ильи.Еще один подарок от Дедушки Мороза в этот день получил 6-летний Богдан. Он загадал два желания – много снега, а второе как раз исполнил волшебник вместе с волонтерами – самокат.«У нас появилась возможность накануне Нового года сделать ребятишкам с особенностями развития здоровья настоящее волшебство. Мы собрали у них желания, просмотрели, выбрали несколько, подходящих под сезон. Сегодня вместе с новогодним символом Дедушкой Морозом торжественно вручили им подарки — «ватрушку», санки, самокат», - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ во Владимирской области Галина Мизелёва.Кроме того, общественники раздали детям сладкие подарки и поздравили с праздниками.