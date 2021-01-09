Арбитражный суд Владимирской области вынес решение по делу о праве собственности на реконструированное здание на Безыменского, 14 «Д».

Арбитражный суд Владимирской области вынес решение по делу о праве собственности на реконструированное здание на Безыменского, 14 «Д».Более 10 лет недвижимость была занята сетью магазинов «Квартал». После ремонта на первом этаже расположился «Магнит», на втором – «Магнит Косметик», а на цокольном – ИП.Со временем появился и третий этаж, законность которого попытались оспорить жильцы соседнего дома №16. Они возмутились тем, что из-за его появления уменьшилось естественное освещение.Фемида установила, что земля принадлежит ИП Иванову, который за свой счёт возвёл ещё один этаж. При этом разрешения на реконструкцию у предпринимателя не было. В 2018 году его оштрафовали на 20 тысяч рублей. При повторной проверке выписали ещё 22 тысячи.Мужчина обратился в администрацию области, а позже и Владимира, за разрешением, но чиновники ему отказали. В конечном счёте суд признал его право на новые квадратные метры, в иске о сносе самовольной пристройки было отказано.Таким образом, бизнесмену удалось узаконить самострой.