На территории Владимирской области за сутки 9 января лабораторно подтверждено 162 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 января 2021 года лабораторно подтверждено 162 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (42 сл. в г. Владимире, 17 сл. в Гусь-Хрустальном, 17 сл. в Муромском, 12 сл. в Ковровском, 11 сл. в Александровском, 10 сл. в Суздальском, 9 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Петушинском, 9 сл. в Гороховецком, 8 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Вязниковском, 3 сл. в Киржачском, 3 сл. в Меленковском, 2 сл. в Селивановском, 2 сл. в Собинском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Радужном). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 20 090 случаев заболевания (4194 сл. в г. Владимире, 2588 сл. в Гусь-Хрустальном, 2213 сл. о. Муром, 1509 сл. в Ковровском, 1289 сл. в Александровском, 1232 сл. в Петушинском, 995 сл. в Вязниковском, 952 сл. в Юрьев-Польском, 753 сл. в Кольчугинском, 687 сл. в Собинском, 680 сл. в Суздальском, 574 сл. в Гороховецком, 522 сл. в Меленковском, 472 сл. в Камешковском, 455 сл. в Киржачском, 451 сл. в Селивановском, 270 сл. в г. Радужном, 254 сл. в Судогодском).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.