Свободны – 509 коек.

По состоянию на 9 января в медицинских организациях региона действует 1905 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 73 процента из них занято (1396), свободны – 509 коек.17 671 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 111 человек.За период наблюдения в области отмечено 544 летальных случая. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 1674 исследования на Covid-19.