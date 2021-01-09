Законодательное Собрание региона усложнило процедуру получения выплат при добровольном увольнении.

Во Владимирской области депутаты Заксобрания усложнили процедуру выплаты «золотых парашютов» 22 категориям должностных лиц государственной службы.Областные парламентарии сократили возможность на получение премий при добровольной подаче заявления об увольнении. Теперь госслужащие смогут получить выплаты в виде трёхмесячного довольствия только отработав пять лет. До этого было достаточно «прослужить» один год.Новшество касается губернатора, председателя ЗС, их заместителей, а также ряда других руководителей.Инициативу поддержали все 32 народных избранника.