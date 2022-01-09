17-этажный дом на Нижней Дуброве, строительство которого продолжается уже 2 года, вновь не ввели в...

17-этажный дом на Нижней Дуброве, строительство которого продолжается уже 2 года, вновь не ввели в эксплуатацию.Застройщик обещал получить все разрешительные документы для ввода дома в эксплуатацию до Нового года, однако этого не произошло и 140 семей по сей день ждут ключи от своих квартир.За неделю до праздника в новостройке прошёл пробный запуск газовой котельной. Попытка оказалась неудачной - трубы прорвало и квартиры затопило.Теперь разрешительные документы обещают выдать 10 января.ФОТО: https://www.pexels.com/ru