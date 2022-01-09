Напомним, накануне в Камешкове на улице 1 Мая в крупном пожаре погибли 2 человека. Ими оказались...

Напомним, накануне в Камешкове на улице 1 Мая в крупном пожаре погибли 2 человека. Ими оказались хозяева сгоревшего дома: женщина 1947 года рождения и мужчина 1949 года рождения. Согласно информации дознавателей МЧС России, предварительной причиной трагедии стала неисправность отопительной печи.В региональном МЧС также отмечают, что за период новогодних праздников, с 31 декабря по сегодняшний день, во Владимирской области произошло 7 пожаров, предварительной причиной которых послужило неисправное печное отопление или нарушение правил пожарной безопасности при использовании печей.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области