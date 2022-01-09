Утром после Рождества к этим работам были привлечены 51 единица спецтехники и 48 дворников.

Владимирские коммунальщики ежедневно и круглосуточно ведут борьбу с сугробами и наледью. За сутки из города вывезено более 3000 кубометров снега.Как уточнили в мэрии Владимира, в ночь с 7 на 8 января улицы убирали 42 единицы техники «Центра управления городскими дорогами». Утром после Рождества к этим работам были привлечены 51 единица спецтехники и 48 дворников.Бригады занимаются расчисткой дорог, остановок, пешеходных переходов и тротуаров, а также обработкой их пескосоляной смесью.Пожаловаться на уборку снега можно по следующим номерам телефонов: 53-26-30, 05 и 53-11-48.