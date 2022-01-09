Ранее её приговорили к 8,5 годам колонии и крупному штрафу.

Владимирский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу адвокатов экс-заместителя губернатора Елены Мазанько. Ранее за взятки еёПо версии следствия, чиновница помогала подрядчикам побеждать в аукционах на ремонт помещений, а также на поставку оборудования и мебели. Фигурируемая в 49 томах дела сумма откатов составляет не менее 3 млн рублей. Подробности дела вскрылись во время процесса.В 2014 году власти решили отремонтировать в Белом доме зал заседаний. Подряд на 77 млн рублей достался компаниям из Кемерово: ТСК Активстройинвест» и ООО «Мартель». Интересно, что сама экс-заместительница Светланы Орловой родом с Кузбасса. Стоимость работ оказалась завышена на 7 млн. В ходе разбирательств руководители стройфирм признали свою вину, а Елена Мазанько отказалась от выдвинутых в её адрес обвинений. У осужденной конфисковано три миллиона рублей и арестовано имущество.«Уголовное дело с апелляционной жалобой защитника на приговор поступило для рассмотрения в апелляционном порядке во Владимирский областной суд», - уточнили в пресс-службе суда.Три судьи рассмотрят дело 18 января.